Истребитель Су-34 ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области
Минобороны России сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно атаковал скопление военнослужащих и техники Вооружённых сил Украины в Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
В ведомстве уточнили, что применение бомб с УМПК позволяет точно наносить удары, находясь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. После подтверждения от разведки об успехе вылета, экипаж вернулся на аэродром.
Кадры удара Су-34 по скоплению живой силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что несколько десятков украинских военнослужащих были вынуждены отступить перед натиском российской армии в Курской области. Он отметил, что ВСУ вторглись в российский регион, используя более 200 танков.
Telegram / Минобороны России