Истребитель Су-34 ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило , что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно атаковал скопление военнослужащих и техники Вооружённых сил Украины в Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ведомстве уточнили, что применение бомб с УМПК позволяет точно наносить удары, находясь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. После подтверждения от разведки об успехе вылета, экипаж вернулся на аэродром.