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21 сентября, 04:00

Истребитель Су-34 ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно атаковал скопление военнослужащих и техники Вооружённых сил Украины в Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ведомстве уточнили, что применение бомб с УМПК позволяет точно наносить удары, находясь на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. После подтверждения от разведки об успехе вылета, экипаж вернулся на аэродром.

Кадры удара Су-34 по скоплению живой силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

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Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что несколько десятков украинских военнослужащих были вынуждены отступить перед натиском российской армии в Курской области. Он отметил, что ВСУ вторглись в российский регион, используя более 200 танков.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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