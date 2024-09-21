Соратник Кадырова заявил об огромных потерях ВСУ в районе Суджи

Украина несёт огромные потери в районе Суджи. ВСУ продолжают противостоять российским бойцам на кореневском участке, но лишь теряют свою армию. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка у нас в принципе рабочая. Конечно, сказать, что прямо у нас всё хорошо, что всё красиво, этого тоже не скажешь. Да, есть много рабочих моментов. Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем Суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — сказал Алаудинов.

Он также добавил, что войска Украины активно пытаются контратаковать ВС РФ на других участках — там, где идёт продвижение российских сил. Всё происходящее на фронте Алаудинов назвал лишь «рабочей обстановкой». По его словам, наши бойцы продолжают «выдавливать и уничтожать противника», а также дают понять, что надолго армия ВСУ на территориях удержаться не сможет, пишет РИА »Новости».