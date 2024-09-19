Наступление ВСУ под Суджей обернулось двухнедельным кошмаром из-за двух танковых экипажей броннегруппы сводной артиллерийской группы под командованием Пресса и бойцов 1-го штурмового отряда «Ахмата», которые всё это время сдерживали украинское наступление, отбивая одну за одной атаки боевиков. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал замкомандира бронегруппы с позывным Каплодий.

«Это легендарный танковый экипаж [командира «Хикава»], как мы его называем, потому что он и ещё один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, всё хорошо. Мы их эвакуировали, ранения лёгкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону», — вспоминал Каплодий.

По его словам, благодаря всего лишь двум танкам, удалось остановить рвущиеся вперёд украинские подразделения. Теперь, отметил Каплодий, ВСУ держат в голове то, что эти экипажи до сих пор ведут на них охоту на линии боевого соприкосновения.

«От 4.30 до 11.00 были накаты, и парни стояли прям на позициях, мы с моим водителем возили БК прямо туда, заряжались прям на позициях, они никуда не ездили. То есть накат был очень серьёзный», — пояснил военнослужащий.

Он также сообщил, что ВСУ всё ещё не прекратили попыток прорваться через российскую оборону, однако артиллерия, танки и пехота российских ВС регулярно отбрасывают их назад, помогая осознать бессмысленность таких потугов.