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16 сентября, 08:21

ВС РФ окружают Угледар, ставя перед ВСУ «бахмутскую» дилемму

РИАН: Российские войска готовятся брать ВСУ в котёл в Угледаре

Украинские подразделения рискуют попасть в «котёл» под натиском российской армии в Угледаре. Об этом рассказывает РИА «Новости» в своём материале.

Сообщается, что армия РФ на данный момент совершает стремительные действия по захвату ключевых позиций в борьбе за Угледар до наступления распутицы. В то же время ВСУ заняли оборонительную позицию и лишь изредка предпринимают попытки контратаковать. В целом для ВСУ сложилась та же дилемма, что и в Бахмуте, и не исключено, что противник попытается пойти на прорыв, пока кольцо не замкнулось окончательно.

Также в материале допускается предположение, что к началу зимы линия фронта значительно преобразится. Прямо сейчас, как утверждается, у ВС РФ наметился «серьёзный прогресс». Ранее войска использовали стратегию штурмового захвата территории, однако она не принесла успеха, поэтому было принято решение перейти к окружению врага.

Появилось видео штурма Армией России шахты «Южнодонбасская-3» под Угледаром
Появилось видео штурма Армией России шахты «Южнодонбасская-3» под Угледаром

Ранее сообщалось, что ВС РФ штурмуют Угледар. Наши бойцы уже выбили ВСУ из шахты «Южнодонбасская-1», что открывает путь к главной высоте — её террикону. Перерезана трасса Великая Новосёлка – Угледар, по которой шло снабжение группировки противника. Также российские военные вошли в населённый пункт Водяное и смогли закрепиться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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