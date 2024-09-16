ВС РФ окружают Угледар, ставя перед ВСУ «бахмутскую» дилемму

Украинские подразделения рискуют попасть в «котёл» под натиском российской армии в Угледаре. Об этом рассказывает РИА «Новости» в своём материале.

Сообщается, что армия РФ на данный момент совершает стремительные действия по захвату ключевых позиций в борьбе за Угледар до наступления распутицы. В то же время ВСУ заняли оборонительную позицию и лишь изредка предпринимают попытки контратаковать. В целом для ВСУ сложилась та же дилемма, что и в Бахмуте, и не исключено, что противник попытается пойти на прорыв, пока кольцо не замкнулось окончательно.

Также в материале допускается предположение, что к началу зимы линия фронта значительно преобразится. Прямо сейчас, как утверждается, у ВС РФ наметился «серьёзный прогресс». Ранее войска использовали стратегию штурмового захвата территории, однако она не принесла успеха, поэтому было принято решение перейти к окружению врага.