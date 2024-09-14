Появилось видео штурма Армией России шахты «Южнодонбасская-3» под Угледаром 14 сентября, 08:29 Штурм шахты «Южнодонбасская-3» российскими войсками. Обложка © Telegram / Политика страны

Российские войска успешно штурмуют шахту «Южнодонбасская-3» на Угледарском направлении, где ВСУ обустроили укрепрайон. Столкновения с противником идут уже внутри объекта. Видео появилось в Сети. На кадрах артиллерия ВС РФ накрывает скопления врага огнём, после чего к шахте выдвигается наша бронетехника.

Штурм шахты «Южнодонбасская-3» российскими войсками. Видео © Telegram / yuzhny_front_ZOV

Киевские власти никак не комментируют фактическое поражение своих военных на данном направлении. Предполагается, что после взятия шахты под контроль, ВС РФ отрежут противнику дорогу из Богоявленки в сторону Угледара, который окажется полностью взят в кольцо.

Ранее сообщалось, что ВС РФ штурмуют Угледар — ключевой узел обороны ВСУ на Южнодонбасском участке фронта в ДНР. Наши бойцы уже выбили ВСУ из шахты «Южнодонбасская-1», что открывает путь к главной высоте — её террикону. Перерезана трасса Великая Новосёлка – Угледар, по которой шло снабжение группировки противника. Также российские военные вошли в населённый пункт Водяное и смогли закрепиться. Идёт зачистка Пречистовки. К слову, оборонительный узел ВСУ включает Угледар, Водяное, завод «Стройдеталь» и рабочий посёлок шахты «Южнодонбасская-3». За последний объект идут бои, там ВС РФ уничтожают оставшиеся скопления противника.

Авторы Татьяна Миссуми