Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили ракету ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиабомбы Hammer, а также 35 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 23 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий ВС России уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 124 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 338 танков и других боевых бронированных машин, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 15 085 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 401 единицу специальной военной автомобильной техники украинских войск.