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23 сентября, 09:43

Средства ПВО РФ за сутки сбили 35 дронов, три ракеты «Нептун» и снаряд HIMARS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили ракету ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиабомбы Hammer, а также 35 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 23 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий ВС России уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 124 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 338 танков и других боевых бронированных машин, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 15 085 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 401 единицу специальной военной автомобильной техники украинских войск.

Российские системы ПВО сбили шесть авиабомб Hammer и шесть снарядов HIMARS
Российские системы ПВО сбили шесть авиабомб Hammer и шесть снарядов HIMARS

А ранее Life.ru писал, что силы ПВО РФ сбили 177 беспилотников ВСУ, десять снарядов HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer. Кроме того, российским войскам удалось отразить атаку ВСУ шестью противокорабельными ракетами «Нептун».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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