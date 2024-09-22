Российские системы ПВО сбили шесть авиабомб Hammer и шесть снарядов HIMARS
Российская противовоздушная оборона за прошедшие сутки сбила шесть авиабомб Hammer и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Есть у зенитчиков и другие успехи.
«Сбиты <...> две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия за всё время своего вторжения в Курскую область потеряла уже более 15 650 солдат, 124 танка и 121 артиллерийское орудие. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ, несмотря на общую безнадёжность своих потугов, до сих пор продолжают пытаться закрепиться на двух участках в Курской области, терпя при этом колоссальные потери.
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