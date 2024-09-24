Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий потеряли уже более полумиллиона солдат. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.

«Нужно снять зелёные очки и просто пройтись по кладбищам городов-миллионников», – пояснил экс-нардеп.

Мосийчук* добавил, что во многих населённых пунктах практически не осталось мужчин. Также бывший депутат признал превосходство ВС России на Запорожском направлении. По его словам, российские авиационные бомбы КАБ стали активно поражать там многие объекты ВСУ.

А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военных за всё время боёв в Курской области. По данным Минобороны России, украинские войска также лишились 127 танков, 35 станций РЭБ, восьми РЛС контрбатарейной борьбы и двух РЛС ПВО.