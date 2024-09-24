МО РФ: ВСУ потеряли более 16,7 тысячи военных за время боёв в Курской области

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в Курской области свыше 360 бойцов, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, как сообщает пресс-служба Минобороны России, четыре ВСУшника были взяты в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, три станции РЭБ и 11 автомобилей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что всего за время боёв в курском приграничье противник потерял более 16700 военных, 127 танков, 61 БМП, 95 БТР, 809 боевых бронированных машин, 508 авто, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS. Также уничтожено восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО. Кроме того, ВСУ потеряли 18 единиц инженерной техники, среди них — 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.