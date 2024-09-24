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24 сентября, 10:36

Расстреливают и насилуют: Появились доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области

Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей под Курском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей приграничных районов Курской области, есть доказательства создания в регионе концлагерей. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У нас на руках есть и видеоотчёты, и все доказательства того, каким образом они их [мирных жителей] расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано всё население», — указал генерал-майор в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, зафиксированы единичные случаи, когда ВСУ оставляют в живых пожилых людей. Однако, в основном, по его словам, в концлагерях творятся жестокие вещи, в том числе убийства и надругательства.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей курского приграничья. По словам дипломата, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Среди заложников — дети, женщины и инвалиды. В дипведомстве также уточнили, что Россия располагает поимённым списком соотечественников, которых ВСУ захватили в плен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paul prescott

Дарья Нарыкова
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