Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из РФ, их судьба неизвестна

Солдаты ВСУ захватывают жителей приграничных населённых пунктов Курской области. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, сведения о создании украинской стороной концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. В частности, на захваченной территории Курской области в настоящее время есть несколько мест, похожих на концлагеря. Один из них, по словам дипломата, предположительно, расположен в здании социального учреждения в городе Судже. Там ВСУшники удерживают от 70 до 120 человек. Среди них — дети, женщины и инвалиды.

«Люди, которые находятся в «лагере», были принудительно доставлены туда членами вооружённых формирований киевского режима. Часть мирных жителей была вывезена за пределы РФ, их судьба на данный момент неизвестна», — сказала Захарова в интервью kp.ru.

Сейчас в ситуации разбираются российские правоохранительные органы. МИД РФ в свою очередь уже подготовил доклад о преступлениях Киева против жителей Курской области, добавила представитель внешнеполитического ведомства.