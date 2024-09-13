Небензя на заседании ООН сообщил о концлагерях, создаваемых ВСУ под Курском 13 сентября, 15:20 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва располагает достоверными сведениями о том, что в некоторых населённых пунктах Курской области, контролируемых ВСУ, создаются подобия концентрационных лагерей. Об этом он сказал на заседании Совбеза международной организации.

«Располагаем многочисленными свидетельствами того, что в ряде контролируемых боевиками населённых пунктов были созданы подобия концентрационных лагерей. Туда насильно сгонялись мирные жители, не пожелавшие или не имевшие возможности эвакуироваться. Так, от 70 до 100 гражданских лиц подвергали насилию в подвалах Суджанского интерната», — пояснил Небензя.

Постпред подчеркнул, что действия украинской стороны грубо нарушают права человека и требуют серьёзной оценки со стороны международного сообщества. Он добавил, что захваченные жители Курской области силой принуждались к съёмкам в пропагандистских роликах зарубежных СМИ с целью сокрыть преступления киевского режима.

Ранее аналогичную информацию выдали в МИД РФ. Там заявили, что украинские войска создали подобия нацистских концлагерей для мирных граждан в Курской области. Россия располагает неопровержимыми доказательствами, в том числе многочисленными показаниями свидетелей.

Авторы Татьяна Миссуми