ВСУ расстреляли двух женщин и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный фронт».

По данным автора публикации, бойцы Вооружённых сил Незалежной атаковали мирных жителей, когда те пытались дойти до российских войск в населённом пункте Шептуховка. В качестве подтверждения были опубликованы жестокие снимки с камеры дрона, на которых видны окровавленные тела, лежащие на просёлочной дороге.