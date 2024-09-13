ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области, бросив тела на просёлочной дороге
ВСУ обвинили в расстреле двух женщин вблизи села Журавли в Курской области
ВСУ расстреляли двух женщин и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный фронт».
По данным автора публикации, бойцы Вооружённых сил Незалежной атаковали мирных жителей, когда те пытались дойти до российских войск в населённом пункте Шептуховка. В качестве подтверждения были опубликованы жестокие снимки с камеры дрона, на которых видны окровавленные тела, лежащие на просёлочной дороге.
Однако становится всё меньше тех, кто безукоризненно выполняет прихоти лидера кровавого режима. Минимум 200 солдат украинских ВС, участвующих во вторжении в Курскую область, добровольно сдались в плен за последние четыре дня. Большинство из них — штурмовики из теробороны и бывшие заключённые.
Telegram / Зеленский