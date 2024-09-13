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13 сентября, 14:31

ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области, бросив тела на просёлочной дороге

ВСУ обвинили в расстреле двух женщин вблизи села Журавли в Курской области

ВСУ расстреляли двух женщин и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный фронт».

По данным автора публикации, бойцы Вооружённых сил Незалежной атаковали мирных жителей, когда те пытались дойти до российских войск в населённом пункте Шептуховка. В качестве подтверждения были опубликованы жестокие снимки с камеры дрона, на которых видны окровавленные тела, лежащие на просёлочной дороге.

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Однако становится всё меньше тех, кто безукоризненно выполняет прихоти лидера кровавого режима. Минимум 200 солдат украинских ВС, участвующих во вторжении в Курскую область, добровольно сдались в плен за последние четыре дня. Большинство из них — штурмовики из теробороны и бывшие заключённые.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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