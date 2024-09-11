Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 07:34

Жители курской Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Курская беженка: Жители Суджи отказывались принимать гуманитарную помощь от ВСУ

Жители города Суджа в Курской области прогоняли украинских военных и отказывались принимать от них гуманитарную помощь. Об этом рассказала беженка Тамара Садкеева, которая вынужденно покинула родной дом из-за атаки ВСУ.

«Очень мерзкие они (украинские военные. — Прим. Life.ru). Подошли к одной бабушке, сделали (вид), что они русские, говорят — бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она — не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла сумку и выбросила», заявила собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Также пенсионерка добавила, что из-за атаки ВСУ многие местные жители лишились домов. Многие спешно уезжали из опасной зоны, поэтому до сих пор не знают, в каком состоянии их жилище. Сама женщина сейчас проживает в пункте временного размещения. Вместе с ней также выехал внук, воспитывающий четырёх детей. Серьёзное потрясение сильно отразилось на здоровье — появились проблемы с давлением, ногами. Сейчас она лишь ждёт, когда в родном городе вновь воцарится мир.

ВС РФ освободили ещё два села в ходе контрнаступления под Курском, за ночь пройдено 150 км²
ВС РФ освободили ещё два села в ходе контрнаступления под Курском, за ночь пройдено 150 км²

Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров