Жители курской Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Жители города Суджа в Курской области прогоняли украинских военных и отказывались принимать от них гуманитарную помощь. Об этом рассказала беженка Тамара Садкеева, которая вынужденно покинула родной дом из-за атаки ВСУ.

«Очень мерзкие они (украинские военные. — Прим. Life.ru). Подошли к одной бабушке, сделали (вид), что они русские, говорят — бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она — не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла сумку и выбросила», — заявила собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Также пенсионерка добавила, что из-за атаки ВСУ многие местные жители лишились домов. Многие спешно уезжали из опасной зоны, поэтому до сих пор не знают, в каком состоянии их жилище. Сама женщина сейчас проживает в пункте временного размещения. Вместе с ней также выехал внук, воспитывающий четырёх детей. Серьёзное потрясение сильно отразилось на здоровье — появились проблемы с давлением, ногами. Сейчас она лишь ждёт, когда в родном городе вновь воцарится мир.