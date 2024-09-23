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23 сентября, 10:36

Москалькова получила более 1 тысячи обращений о преступлениях ВСУ под Курском

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что сейчас к ней поступает много обращений о преступлениях ВСУ в Курской области. По её словам, с 5 августа было получено более 1000 заявок.

«Каждый день мы получаем огромное количество обращений, связанных с преступлениями нацистского режима. С 5 августа этого года 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области», — сказала омбудсмен на пресс-конференции, выступая с докладом «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей приграничных населённых пунктов Курской области. По её словам, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Один из них, по словам дипломата, предположительно, расположен в городе Судже. Там ВСУшники удерживают от 70 до 120 человек.

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Наталья Демьянова
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