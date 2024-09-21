СКР завёл дела на убийц жителей Курской области из ВСУ и иностранных ЧВК
СКР завёл два уголовных дела на солдат ВСУ за убийства жителей Курской области
Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило два уголовных дела в отношении солдат ВСУ и иностранных наёмников по фактам убийства мирных жителей Курской области. Сообщение появилось в Telegram-канал ведомства.
«В социальных медиа получили распространение информации об убийствах мирных жителей украинскими боевиками, в частности наёмниками из Франции, Грузии и Польши, а также минировании противопехотными минами «Лепесток» детсада на приграничной территории Курской области. Возбуждены два уголовных дела по факту совершения преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), п.п. «а», «в» ч. 2 и п.«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – информирует ведомство.
Оперативники установили, что к зверствам причастны солдаты из состава оперативно-тактического управления ВСУ «Северск», 22 отдельной мехабригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной мехбригады, а также солдаты других украинских военизированных групп и иностранных легионов. Именно на их совести атаки на машины и жилые дома гражданских в августе 2024 года в городе Судже, в результате которых погибли как минимум два человека.
А в середине сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры с находящимися в них людьми в Рыльске и других населённых пунктах Рыльского района Курской области. Помимо этого, они дистанционно заминировали противопехотными минами гражданские объекты, в том числе детские образовательные учреждения.
Напомним, что во вторжении ВСУ в Курскую область принимала участие американская ЧВК Forward Observations Group. FOG сама сообщила об участии в атаке 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе. Бойцов этой частной компании заметили за установкой миномётных расчётов недалеко от жилых домов и детских площадок. Сенатор из ДНР заявил, что прибывшие американцы будут "хорошим обменным фондом" после того, как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке зоны проведения специальной военной операции.