СКР завёл дела на убийц жителей Курской области из ВСУ и иностранных ЧВК

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило два уголовных дела в отношении солдат ВСУ и иностранных наёмников по фактам убийства мирных жителей Курской области. Сообщение появилось в Telegram-канал ведомства.

«В социальных медиа получили распространение информации об убийствах мирных жителей украинскими боевиками, в частности наёмниками из Франции, Грузии и Польши, а также минировании противопехотными минами «Лепесток» детсада на приграничной территории Курской области. Возбуждены два уголовных дела по факту совершения преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), п.п. «а», «в» ч. 2 и п.«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – информирует ведомство.

Оперативники установили, что к зверствам причастны солдаты из состава оперативно-тактического управления ВСУ «Северск», 22 отдельной мехабригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной мехбригады, а также солдаты других украинских военизированных групп и иностранных легионов. Именно на их совести атаки на машины и жилые дома гражданских в августе 2024 года в городе Судже, в результате которых погибли как минимум два человека.