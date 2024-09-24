В МИД заявили о наличии списка россиян, которых захватили ВСУшники под Курском

У России есть поимённый список соотечественников, которых ВСУшники захватили в плен в Курской области. Соответствующий документ был передан правоохранительным органам, а также уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.

«Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путём давления либо победой на поле боя», — приводит РИА «Новости» его слова.

Как пояснил дипломат, перечень был составлен благодаря показаниям родственников пострадавших. Мирошник добавил, что также есть информация о том, что в одном из зданий в городе Суджа киевские боевики удерживают от 70 до 120 гражданских. При этом в МИД не исключают, что количество людей может быть гораздо больше.