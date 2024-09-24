На Украине начали поджигать квартиры военкомов

Граждане Украины продолжают борьбу с насильственной мобилизацией. Они уже ни раз поджигали машины военкомов, а теперь перешли к более серьёзным действиям. Первый случай поджога квартиры сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата) произошёл в Одессе, передаёт украинское издание «Страна».