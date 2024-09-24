На Украине начали поджигать квартиры военкомов
В Одессе зафиксирован первый поджог квартиры военкома на Украине
Граждане Украины продолжают борьбу с насильственной мобилизацией. Они уже ни раз поджигали машины военкомов, а теперь перешли к более серьёзным действиям. Первый случай поджога квартиры сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата) произошёл в Одессе, передаёт украинское издание «Страна».
Уточняется, что поджог совершила группа 17-летних подростков, правоохранители их задержали. Имя сотрудника ТЦК не приводится.
Ранее сообщалось, что по всей Украине полиция насчитала более 200 поджогов автомобилей, принадлежащим военнослужащим ВСУ и сотрудникам ТЦК. Причём четверть поджигателей — несовершеннолетние.
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