Наёмники из Грузии, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), разграбили село Погребки в Курской области. Они вынесли оттуда сельскохозяйственную технику и пшеницу, сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

«Погребки — туда зашли грузинские наёмники. Грузинские формирования оттуда вынесли все тракторы, пшеницу. Мародёры, это просто ужас», — указал генерал-майор в эфире программы «Соловьёв Live».

Алаудинов добавил, что грузинские наёмники якобы пришли сюда воевать, но занялись мародёрством — украли всё, а также фотографировались, где можно и нельзя. По словам командира «Ахмата», Россия должна убедиться, что никому не удастся избежать наказания.