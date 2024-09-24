«Украли тракторы и пшеницу»: Алаудинов рассказал о мародёрстве грузинских наёмников ВСУ в курском селе
Алаудинов: Грузинские наёмники ВСУ разграбили село Погребки под Курском
Наёмники из Грузии, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), разграбили село Погребки в Курской области. Они вынесли оттуда сельскохозяйственную технику и пшеницу, сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
«Погребки — туда зашли грузинские наёмники. Грузинские формирования оттуда вынесли все тракторы, пшеницу. Мародёры, это просто ужас», — указал генерал-майор в эфире программы «Соловьёв Live».
Алаудинов добавил, что грузинские наёмники якобы пришли сюда воевать, но занялись мародёрством — украли всё, а также фотографировались, где можно и нельзя. По словам командира «Ахмата», Россия должна убедиться, что никому не удастся избежать наказания.
Ранее Life.ru писал, что спецназ «Ахмат» отодвинул линию фронта в Курской области ещё на полтора километра. По словам Апти Алаудинова, военным удалось ликвидировать до 120 бойцов ВСУ, среди которых были немецкие и польские наёмники.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин