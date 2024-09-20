Житель Суджи рассказал, как наёмники из Грузии и Польши убивали горожан
Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о жестокости наёмников из Франции, Грузии и Польши во время первых дней нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, иностранные солдаты убивали мирных жителей с особой жестокостью.
«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили», — сказал мужчина в беседе с РИА «Новости»
Владимир также поделился, что во время сильных обстрелов они с женой прикрывали своими телами ребёнка, чтобы защитить его. Он признался, что только впоследствии осознал, как им повезло сбежать, так как дороги были под обстрелами танков и снайперов.
Ранее стало известно, что ВСУ начали применять наземные дроны с пулемётами в приграничье Курской области. Российская армия также разрабатывает наземные дроны. На форуме «Армия-2024» был презентован гусеничный робот «Рэбовец Wall-e».
flickr / Ministry of Defense of Ukraine