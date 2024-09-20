Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 04:36

Житель Суджи рассказал, как наёмники из Грузии и Польши убивали горожан

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о жестокости наёмников из Франции, Грузии и Польши во время первых дней нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, иностранные солдаты убивали мирных жителей с особой жестокостью.

«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили», — сказал мужчина в беседе с РИА «Новости»

Владимир также поделился, что во время сильных обстрелов они с женой прикрывали своими телами ребёнка, чтобы защитить его. Он признался, что только впоследствии осознал, как им повезло сбежать, так как дороги были под обстрелами танков и снайперов.

Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область
Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять наземные дроны с пулемётами в приграничье Курской области. Российская армия также разрабатывает наземные дроны. На форуме «Армия-2024» был презентован гусеничный робот «Рэбовец Wall-e».

Обложка ©

flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров