Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о жестокости наёмников из Франции, Грузии и Польши во время первых дней нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, иностранные солдаты убивали мирных жителей с особой жестокостью.

Владимир также поделился, что во время сильных обстрелов они с женой прикрывали своими телами ребёнка, чтобы защитить его. Он признался, что только впоследствии осознал, как им повезло сбежать, так как дороги были под обстрелами танков и снайперов.