ВСУ начали использовать роботов с пулемётами в Курской области

ВСУ начали применять наземные дроны с пулемётами в приграничье Курской области. Видео с украинским роботом появилось в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Украинский наземный дрон с пулемётом в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дрон едет по асфальтированной дороге, без проблем проезжая мины, которые не реагируют на лёгкую технику. После этого робот начинает вести огонь по российским позициям из пулемёта калибра 7.62.

Робот «утихомирили» прилётом ударного дрона и выстрелом из РПГ. Нет точных данных о том, сколько таких устройств имеется в распоряжении противника, но наверняка их больше, чем одно.