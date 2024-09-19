ВСУ начали использовать роботов с пулемётами в Курской области
ВСУ начали применять наземные дроны с пулемётами в приграничье Курской области. Видео с украинским роботом появилось в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».
Украинский наземный дрон с пулемётом в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
На опубликованных кадрах можно увидеть, как дрон едет по асфальтированной дороге, без проблем проезжая мины, которые не реагируют на лёгкую технику. После этого робот начинает вести огонь по российским позициям из пулемёта калибра 7.62.
Робот «утихомирили» прилётом ударного дрона и выстрелом из РПГ. Нет точных данных о том, сколько таких устройств имеется в распоряжении противника, но наверняка их больше, чем одно.
Российская армия также разрабатывает наземные дронов, некоторые модели уже применялись ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Недавно на форуме «Армия-2024» был презентован гусеничный робот «Рэбовец Wall-e». Он оснащён не оружием, а установкой РЭБ, которая позволит обеспечить мобильное прикрытие для штурмовых групп.
Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»