МО показало абсолютно точный удар ВС РФ по бронетранспортёру Stryker под Курском
МО РФ: ВС РФ уничтожили бронетранспортёр Stryker ВСУ в Курской области
Армия России нанесла прямое попадание по бронетранспортёру Stryker ВСУ. Бойцы ВС РФ смогли уничтожить вооружение ВСУ с помощью управляемого боеприпаса в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны России.
ВС РФ атаковали бронетранспортёр Stryker ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Атаку совершило разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Парни нашли БТР Stryker в районе одного из населённых пунктов в курском приграничье.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортёру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.
Контролировали процесс уничтожения средства воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны. В итоге БТР Stryker производства США был уничтожен.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что ВС РФ смогли разбить главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. Также парни нанесли удары по критически важной инфраструктуре противника. В итоге солдаты России ликвидировали технику и личный состав врага в 142 районах.
Telegram / Минобороны России