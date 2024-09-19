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19 сентября, 15:01

МО показало абсолютно точный удар ВС РФ по бронетранспортёру Stryker под Курском

МО РФ: ВС РФ уничтожили бронетранспортёр Stryker ВСУ в Курской области

Армия России нанесла прямое попадание по бронетранспортёру Stryker ВСУ. Бойцы ВС РФ смогли уничтожить вооружение ВСУ с помощью управляемого боеприпаса в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны России.

ВС РФ атаковали бронетранспортёр Stryker ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Атаку совершило разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Парни нашли БТР Stryker в районе одного из населённых пунктов в курском приграничье.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортёру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

Контролировали процесс уничтожения средства воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны. В итоге БТР Stryker производства США был уничтожен.

Почти треть трофейных БТР и танков ВСУ снова идут в бой, но уже в цветах ВС России
Почти треть трофейных БТР и танков ВСУ снова идут в бой, но уже в цветах ВС России

Ранее Life.ru рассказывал о том, что ВС РФ смогли разбить главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. Также парни нанесли удары по критически важной инфраструктуре противника. В итоге солдаты России ликвидировали технику и личный состав врага в 142 районах.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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