МО показало абсолютно точный удар ВС РФ по бронетранспортёру Stryker под Курском

Армия России нанесла прямое попадание по бронетранспортёру Stryker ВСУ. Бойцы ВС РФ смогли уничтожить вооружение ВСУ с помощью управляемого боеприпаса в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны России.

ВС РФ атаковали бронетранспортёр Stryker ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Атаку совершило разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Парни нашли БТР Stryker в районе одного из населённых пунктов в курском приграничье.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортёру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.

Контролировали процесс уничтожения средства воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны. В итоге БТР Stryker производства США был уничтожен.