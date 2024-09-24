Бои за каждый дом: Ганчев рассказал о ситуации на севере Харьковской области

В северной части Харьковской области продолжаются боевые действия, ВС России ведут сложную тактическую работу. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведётся сложная тактическая и огневая работа», — приводит ТАСС слова Ганчева.

Ганчев добавил, что одной из самых непростых задач для бойцов является освобождение города. По его словам, ВС РФ активно сражаются за каждый жилой дом.