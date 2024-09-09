ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Армия РФ обратила в бегство ВСУ и прорывается в тыл Украины по левому берегу реки Оскол

Ганчев сообщил, что ВС РФ теснят противника на Сватовско-Купянском направлении

9 сентября, 13:19
Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы РФ успешно наступают на Сватовско-Купянском направлении, вынуждая украинских солдат оставлять позиции и отступать всё дальше. Об этом ТАСС рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Более активно ситуация разворачивается на Сватовско-Купянском направлении. Там наши бойцы оттесняют противника всё дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций», — поделился он.

Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков
Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков

Также сообщалось, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 националистов и 8 единиц техники.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!