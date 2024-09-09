Армия РФ обратила в бегство ВСУ и прорывается в тыл Украины по левому берегу реки Оскол Ганчев сообщил, что ВС РФ теснят противника на Сватовско-Купянском направлении 9 сентября, 13:19 Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы РФ успешно наступают на Сватовско-Купянском направлении, вынуждая украинских солдат оставлять позиции и отступать всё дальше. Об этом ТАСС рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Более активно ситуация разворачивается на Сватовско-Купянском направлении. Там наши бойцы оттесняют противника всё дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций», — поделился он.

Также сообщалось, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 националистов и 8 единиц техники.

Авторы Татьяна Миссуми