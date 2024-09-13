Пророссийские силы нанесли удар по важному объекту инфраструктуры в Харьковской области, что привело к уничтожению военного состава ВСУ. Согласно сообщению, опубликованному РИА Новости, диверсанты на этой неделе уничтожили релейный шкаф в Шевченковском районе, это помешало восстановлению движения состава с техникой и боекомплектом.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству, что состав, отправленный из пгт Шевченково, направлялся в сторону Купянска с целью усиления фронта. Диверсанты подожгли релейный шкаф на пути следования, что привело к остановке поезда и последующей его ликвидации.

Координатор подполья также подчеркнул, что подобные атаки значительно нарушают логистические цепочки поставок ВСУ, замедляя их снабжение на линии боестолкновения. В результате атаки, произведённой по предоставленным координатам, был уничтожен бывший склад ракетного топлива недалеко от станции «Первомайское-Южное». О взрыве сообщили местные жители, услышавшие детонацию за несколько километров от центра Купянска.