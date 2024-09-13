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13 сентября, 04:01

Пророссийское подполье помогло уничтожить состав ВСУ в Харьковской области

Пророссийские силы нанесли удар по важному объекту инфраструктуры в Харьковской области, что привело к уничтожению военного состава ВСУ. Согласно сообщению, опубликованному РИА Новости, диверсанты на этой неделе уничтожили релейный шкаф в Шевченковском районе, это помешало восстановлению движения состава с техникой и боекомплектом.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству, что состав, отправленный из пгт Шевченково, направлялся в сторону Купянска с целью усиления фронта. Диверсанты подожгли релейный шкаф на пути следования, что привело к остановке поезда и последующей его ликвидации.

Координатор подполья также подчеркнул, что подобные атаки значительно нарушают логистические цепочки поставок ВСУ, замедляя их снабжение на линии боестолкновения. В результате атаки, произведённой по предоставленным координатам, был уничтожен бывший склад ракетного топлива недалеко от станции «Первомайское-Южное». О взрыве сообщили местные жители, услышавшие детонацию за несколько километров от центра Купянска.

Пророссийское подполье «вело» колонну ВСУ 160 километров, чтобы её уничтожить
Пророссийское подполье «вело» колонну ВСУ 160 километров, чтобы её уничтожить

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по промышленным складам в Киевской области и ряде других регионов, где хранилась новейшая техника НАТО для ВСУ. В ночь на 11 сентября, в 2:20, был поражён Переяслав, где находились объекты, используемые ВСУ, включая промышленные склады и станцию техобслуживания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NCKAHDEP

Кирилл Сосновских
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