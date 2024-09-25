Все попытки украинских Вооружённых сил (ВСУ) укрепить свои позиции в Курской области и захватить стратегически важные высоты оказались безуспешными. Командующий спецназом «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил эту информацию в интервью ТАСС.

По словам командира, Россия действительно ежедневно уничтожает, выбивает противника. Он подчеркнул, что ВСУ утратили интерес к активным действиям на тех участках, которые контролируют российские войска. Несмотря на усилия украинской стороны, попытки улучшить позиции и занять господствующие высоты закончились неудачей. Генерал также отметил, что изначальной целью ВСУ было захватить атомную станцию в Курчатове.

«Вообще изначально задача была взять Курчатов, завладеть атомной станцией, завладеть Курском и максимальной территорией для того, чтобы уже начать торговаться и заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях», — добавил Алаудинов.