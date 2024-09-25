ВСУ рискуют попасть в котёл на одном из важнейших направлений

ВСУ могут попасть в котёл Угледарском направлении, благодаря активному продвижению российских войск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, российские силы показывают уверенное продвижение в этом секторе. Он отметил, что на нескольких участках фронта уже создались условия, которые могут привести к окружению украинских подразделений.

«Продвижение наших сил идёт хорошо. На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — пояснил генерал-майор.

Алаудинов подчеркнул, что сложившаяся ситуация связана с тем, что украинские силы на некоторых участках фронта не успели отойти своевременно. По его словам, это создаёт серьёзные риски для ВСУ, так как дальнейшее продвижение российских войск может привести к полному окружению украинских подразделений на данном направлении.