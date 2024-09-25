ВСУ рискуют попасть в котёл на одном из важнейших направлений
Алаудинов: ВСУ могут попасть в окружение на Угледарском направлении
ВСУ могут попасть в котёл Угледарском направлении, благодаря активному продвижению российских войск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, российские силы показывают уверенное продвижение в этом секторе. Он отметил, что на нескольких участках фронта уже создались условия, которые могут привести к окружению украинских подразделений.
«Продвижение наших сил идёт хорошо. На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — пояснил генерал-майор.
Алаудинов подчеркнул, что сложившаяся ситуация связана с тем, что украинские силы на некоторых участках фронта не успели отойти своевременно. По его словам, это создаёт серьёзные риски для ВСУ, так как дальнейшее продвижение российских войск может привести к полному окружению украинских подразделений на данном направлении.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские военные зашли в Угледар в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что боевые действия ведутся уже в самом населённом пункте.
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