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24 сентября, 15:14

Ударили «Ланцетом» и артиллерией : ВС России сожгли ещё два танка ВСУ в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили «Ланцетом» и артиллерией два танка ВСУ в ЛНР

Российские войска уничтожили два танка ВСУ в Луганской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба Минобороны, техника украинских военных была ликвидирована с помощью артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Уничтожение украинских танков в ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили два танка Т-64 ВСУ в ЛНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что одна боевая машина противника была поражена «Ланцетом», вторая — огнём артиллерии.

А ранее Минобороны показало видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Полуторатонный ОДАБ эффектно влетел в пункт дислокации ВСУ под Купянском, это попало на видео
Полуторатонный ОДАБ эффектно влетел в пункт дислокации ВСУ под Купянском, это попало на видео
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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