Ударили «Ланцетом» и артиллерией : ВС России сожгли ещё два танка ВСУ в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ уничтожили «Ланцетом» и артиллерией два танка ВСУ в ЛНР
Российские войска уничтожили два танка ВСУ в Луганской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба Минобороны, техника украинских военных была ликвидирована с помощью артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Уничтожение украинских танков в ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили два танка Т-64 ВСУ в ЛНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
На опубликованных кадрах видно, что одна боевая машина противника была поражена «Ланцетом», вторая — огнём артиллерии.
А ранее Минобороны показало видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России