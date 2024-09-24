Ударили «Ланцетом» и артиллерией : ВС России сожгли ещё два танка ВСУ в зоне СВО

Российские войска уничтожили два танка ВСУ в Луганской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба Минобороны, техника украинских военных была ликвидирована с помощью артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Уничтожение украинских танков в ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили два танка Т-64 ВСУ в ЛНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что одна боевая машина противника была поражена «Ланцетом», вторая — огнём артиллерии.