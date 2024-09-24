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24 сентября, 11:50

Полуторатонный ОДАБ эффектно влетел в пункт дислокации ВСУ под Купянском, это попало на видео

Минобороны: Под Купянском уничтожен пункт временной дислокации ВСУ

Российские бойцы уничтожили прямым попаданием пункт временной дислокации ВСУ под Купянском с использованием авиабомбы ОДАБ-1500. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Эффектное попадание попало на видео.

Под Купянском уничтожен пункта временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, как спецназ «Ахмат» успешную осуществил операцию в Курской области. В результате была разбита в пух французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, во время боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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