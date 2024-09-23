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22 сентября, 23:16

Французская САУ Caesar уничтожена в Курской области

Алаудинов: Спецназ «Ахмат» уничтожил французскую САУ Caesar в Курской области

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Спецназ «Ахмат» провёл успешную операцию в Курской области, в ходе которой была ликвидирована французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, в результате боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

В своём телеграм-канале он отметил, что «иностранная техника высокого качества» была уничтожена в результате действий его подразделений. В частности, речь идёт о САУ Caesar.

«Ребята сожгли ещё, получается, один миномёт, так, в общей сложности несколько единиц техники, уничтожили много противника», — подчеркнул командир.

Он также добавил, что противник укрепляет свои силы, перебрасывая «новые отряды беспилотников», которые круглосуточно летают на участке. Несмотря на это, командир спецназа уверен, что ничего не изменится в ситуации на фронте.

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Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» сбили разведывательный беспилотник «Лелека-100» Вооружённых сил Украины в Курской области. Командир группы с позывным Аид отметил, что дрон был оборудован швейцарской камерой стоимостью 80 тысяч евро.

Кирилл Сосновских
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