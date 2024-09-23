Французская САУ Caesar уничтожена в Курской области

Спецназ «Ахмат» провёл успешную операцию в Курской области, в ходе которой была ликвидирована французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, в результате боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

В своём телеграм-канале он отметил, что «иностранная техника высокого качества» была уничтожена в результате действий его подразделений. В частности, речь идёт о САУ Caesar.

«Ребята сожгли ещё, получается, один миномёт, так, в общей сложности несколько единиц техники, уничтожили много противника», — подчеркнул командир.

Он также добавил, что противник укрепляет свои силы, перебрасывая «новые отряды беспилотников», которые круглосуточно летают на участке. Несмотря на это, командир спецназа уверен, что ничего не изменится в ситуации на фронте.