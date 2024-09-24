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24 сентября, 14:06

Появилось видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Экипажи Су-34 ударили авиабомбами по бойцам и технике ВСУ под Курском

В Приграничном районе Курской области истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиабомбами с УМПК», — отметили в ведомстве.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи истребителей благополучно вернулись на аэродром вылета, отметили в Минобороны.

Тем временем ВСУ за время боёв в Курской области потеряли уже более 16,7 тысячи военных. По данным Минобороны, также противник лишился 127 танков, 95 БТР, свыше 30 пусковых установок РСЗО и множество другой техники, в том числе западной.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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