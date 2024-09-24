«Шаг за шагом продвигаются»: Рогов заявил о прорыве ВС РФ на окраине Угледара

Российские военные зашли в Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что боевые действия ведутся уже в самом населённом пункте.

«Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Тем временем для 72-ой бригады ВСУ ситуация складывается тяжёлая. По словам Рогова, в ближайшее время возможна массовая сдача киевских боевиков в плен.

Угледар имеет большое стратегическое значение. Город расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в ДНР и Южного в Запорожской области. В 18 километрах к востоку от Угледара проходят железнодорожные пути, по которым ВС РФ может перебрасывать войска и технику по линии Донецк — Волноваха и далее на юг. За всё время СВО город оставался под контролем ВСУ.