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Регион
24 сентября, 18:23

«Шаг за шагом продвигаются»: Рогов заявил о прорыве ВС РФ на окраине Угледара

Рогов: Российские войска зашли в Угледар в ДНР

Российские военные зашли в Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что боевые действия ведутся уже в самом населённом пункте.

«Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Тем временем для 72-ой бригады ВСУ ситуация складывается тяжёлая. По словам Рогова, в ближайшее время возможна массовая сдача киевских боевиков в плен.

Угледар имеет большое стратегическое значение. Город расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в ДНР и Южного в Запорожской области. В 18 километрах к востоку от Угледара проходят железнодорожные пути, по которым ВС РФ может перебрасывать войска и технику по линии Донецк — Волноваха и далее на юг. За всё время СВО город оставался под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются эвакуировать из Угледара свои ударные группы. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, наши бойцы взяли город в «серьёзные клещи».

Два офицера и 18 бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам под Угледаром
Два офицера и 18 бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам под Угледаром
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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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