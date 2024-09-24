«Ротация невозможна»: ВС РФ взяли Угледар в серьёзные клещи, заявили в ДНР
Кимаковский: ВСУ пытаются эвакуировать из Угледара свои ударные группы
Командование пытается эвакуировать ударные группы солдат ВСУ из Угледара, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, город попал в «серьёзные клещи».
«Уже ротация фактически невозможна. По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», — сказал он.
Советник добавил, что в украинском командовании уже идут обсуждения печального положения 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе. Угледар обхвачен российскими войсками с двух сторон, единственная дорога снабжения также контролируется. Единственный путь, который остался у украинских солдат — просёлочные дороги, но их может размыть после дождей.
Недавно штурмовики танкового соединения группировки «Восток» ВС РФ из Бурятии пленили очередную группу бойцов киевского режима в районе Угледара, который взят в окружение. Минимум десяток солдат покинули город с поднятыми руками.
Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51