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24 сентября, 13:09

«Ротация невозможна»: ВС РФ взяли Угледар в серьёзные клещи, заявили в ДНР

Кимаковский: ВСУ пытаются эвакуировать из Угледара свои ударные группы

Командование пытается эвакуировать ударные группы солдат ВСУ из Угледара, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, город попал в «серьёзные клещи».

«Уже ротация фактически невозможна. По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», — сказал он.

Советник добавил, что в украинском командовании уже идут обсуждения печального положения 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе. Угледар обхвачен российскими войсками с двух сторон, единственная дорога снабжения также контролируется. Единственный путь, который остался у украинских солдат — просёлочные дороги, но их может размыть после дождей.

ВС РФ окружают Угледар, ставя перед ВСУ «бахмутскую» дилемму
ВС РФ окружают Угледар, ставя перед ВСУ «бахмутскую» дилемму

Недавно штурмовики танкового соединения группировки «Восток» ВС РФ из Бурятии пленили очередную группу бойцов киевского режима в районе Угледара, который взят в окружение. Минимум десяток солдат покинули город с поднятыми руками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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