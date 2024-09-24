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24 сентября, 17:18

«Выжигаем врага»: ВСУ потеряли уже 12 захваченных населенных пунктов в курском приграничье

Алаудинов: ВСУ потеряли 12 ранее захваченных населённых пунктов Курской области

Киевские силы потеряли уже 12 захваченных ими населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что противник при этом понёс очень большие потери.

«Из того, что ВСУ взяли, они уже потеряли, получается, 12 населённых пунктов», — сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, российские военные тем временем «потихоньку делают свою работу» — продвигаются вперёд, выжигая врага.

А до этого Алаудинов рассказывал, что ВСУ толпами бегут с позиций в курском приграничье. По его словам, в рядах украинских подразделений сложилась достаточно тяжёлая ситуация. В частности, у противника «много сожжённой техники».

МО РФ: ВСУ потеряли более 16,7 тысячи военных за время боёв в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 16,7 тысячи военных за время боёв в Курской области
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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