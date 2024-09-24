«Выжигаем врага»: ВСУ потеряли уже 12 захваченных населенных пунктов в курском приграничье
Алаудинов: ВСУ потеряли 12 ранее захваченных населённых пунктов Курской области
Киевские силы потеряли уже 12 захваченных ими населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что противник при этом понёс очень большие потери.
«Из того, что ВСУ взяли, они уже потеряли, получается, 12 населённых пунктов», — сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, российские военные тем временем «потихоньку делают свою работу» — продвигаются вперёд, выжигая врага.
А до этого Алаудинов рассказывал, что ВСУ толпами бегут с позиций в курском приграничье. По его словам, в рядах украинских подразделений сложилась достаточно тяжёлая ситуация. В частности, у противника «много сожжённой техники».
Telegram / V_Zelenskiy_official