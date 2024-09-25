«Никто, кроме меня»: Житель Суджи рассказал, как вывел жену и пятерых детей из-под обстрелов ВСУ

Житель Суджи Роман Яценко спас свою жену и пятерых детей, когда ВСУ вторглись в Курскую область. О своём подвиге мужчина рассказал РИА «Новости».

По его словам, 6 августа он находился в Москве, а его жена и дети — в Судже. Связь перестала работать около 15:00, и супруга успела сообщить ему, что с детьми прячется в подвале. Мужчина предостерёг любимую, отметив, что нельзя показывать паники перед детьми. Он сразу выехал в Суджу и на следующий день вечером добрался до близлежащего села Большое Солдатское.

«Меня утром довезли до развилки на Дьяконово, там высадили, и я пошёл пешком с левой стороны по посадке в сторону Суджи. Наши бойцы там сидели, проверили документы. Я говорю, что надо туда. «Не пустить мы тебя не можем. На свой страх и риск, Суджа занята, гражданских убивают, обстреливают». Я решил идти, просто кроме меня никто этого не сделает», — сказал он.

Он отметил, что на суджанском кольце находилась огневая позиция ВСУ, откуда стреляли по гражданским. Местный житель обошёл опасное место по краю поля, но его засекли и открыли огонь, пришлось ползти. Когда он добрался до дома, то забрал семью, приказав им оставить вещи и идти налегке. По пути они забрали с собой ещё одну местную жительницу — Марию, которая не могла самостоятельно покинуть населённый пункт.

Мужчина рассказал семье, что на опасных участках, необходимо идти гуськом, а по команде «земля» сразу ложиться. Это, как оказалось позже, спасло им жизни. Они попали на глаза противнику и он открыл огонь, несмотря на то, что, по словам Яценко, было видно, что это эвакуируются дети.