Пенсионеры из села Русская Конопелька в Курской области сделали исключительный жест благодарности: после более двух недель, проведённых в подвале из-за интенсивных атак ВСУ, они передали свой автомобиль российским военным. Lada 2113 теперь будет использоваться для эвакуации раненых, сообщили РИА «Новости».

Местная жительница Надежда рассказала о данном поступке, уточнив, что супруги, пережившие тяжёлые времена, решили передать свой автомобиль именно для этой цели.

«Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же», — отметила она.

По словам пенсионерки, автомобиль был передан военным как благодарность за их защиту и помощь. Это действие показывает не только мужество, но и солидарность местных жителей в сложных условиях.