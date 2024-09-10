«Наши же»: Курские пенсионеры подарили спасшим их военным автомобиль для эвакуации раненых
СМИ: Пенсионеры из Курской области подарили военным автомобиль для эвакуации
Пенсионеры из села Русская Конопелька в Курской области сделали исключительный жест благодарности: после более двух недель, проведённых в подвале из-за интенсивных атак ВСУ, они передали свой автомобиль российским военным. Lada 2113 теперь будет использоваться для эвакуации раненых, сообщили РИА «Новости».
Местная жительница Надежда рассказала о данном поступке, уточнив, что супруги, пережившие тяжёлые времена, решили передать свой автомобиль именно для этой цели.
«Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же», — отметила она.
По словам пенсионерки, автомобиль был передан военным как благодарность за их защиту и помощь. Это действие показывает не только мужество, но и солидарность местных жителей в сложных условиях.
Ранее комбат 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов сообщил, что украинские войска, планировавшие захват Курска, получили приказы поджигать дома и использовать наёмников и амнистированных заключённых. Данилов отметил, что на линии соприкосновения россияне видели темнокожих наёмников и заключённых, а командование ВСУ приказывало убивать мирных жителей.
VK / Минобороны РФ