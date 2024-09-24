«Красный крест» посетил пленных в Курской области и помог им связаться с семьями
Международный Комитет Красного Креста (МККК) нанёс визит к пленным, которые были захвачены в Курской области. Об этом рассказал представитель организации Клер Каплун.
«Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — пояснила она в беседе с РИА «Новости», не уточнив, к какой стране принадлежат военнопленные.
Сообщается, что организация не стала публично озвучивать количество, местонахождение и имена людей, попавших в плен ради сохранности их близких и членов семьи.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал о том, что множество бойцов ВСУ сдаются в плен в Курской области. По его словам, за последний месяц на милость ВС РФ в регионе сдались 20 украинских солдат.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza