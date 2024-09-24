«Красный крест» посетил пленных в Курской области и помог им связаться с семьями

Международный Комитет Красного Креста (МККК) нанёс визит к пленным, которые были захвачены в Курской области. Об этом рассказал представитель организации Клер Каплун.

«Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — пояснила она в беседе с РИА «Новости», не уточнив, к какой стране принадлежат военнопленные.

Сообщается, что организация не стала публично озвучивать количество, местонахождение и имена людей, попавших в плен ради сохранности их близких и членов семьи.