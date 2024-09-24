«Приходят взводами»: Военный эксперт рассказал Life.ru о плачевном положении ВСУ

На линии соприкосновения нередки случаи, когда бойцы ВСУ оставляют позиции и спасаются бегством. Причём не всегда возвращаются они в сторону Киева — немалая часть принимает решение сдаться в плен. Приходят к российским бойцам зачастую не 3-4 человека, а целые взводы. Об этом Life.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец.

«Такая мода пошла <...> иногда приходят взводами прям... Сегодня у украинцев самая тяжёлая ситуация под Угледаром и под Покровском, где мы, не снижая темпы, наступаем уже несколько недель подряд. Неплохо у ВС РФ идут дела и на ряде участков в Курской области, неплохо идут, потому что мы около 15 населённых пунктов освободили», — добавил Баранец.