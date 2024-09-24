Четыре бойца ВСУ вздумали атаковать сёла под Курском и угодили в плен

Четверо бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским войскам в результате неудачной попытки атаковать два села в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 24 сентября.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Малая Локня и Обуховка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, четыре бойца были взяты в плен. Кроме того, ВСУ лишились двух автомобилей.