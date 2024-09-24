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24 сентября, 11:52

Четыре бойца ВСУ вздумали атаковать сёла под Курском и угодили в плен

Четыре бойца ВСУ попали в плен ВС РФ, пытаясь атаковать два села под Курском

Четверо бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским войскам в результате неудачной попытки атаковать два села в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 24 сентября.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Малая Локня и Обуховка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, четыре бойца были взяты в плен. Кроме того, ВСУ лишились двух автомобилей.

Минобороны России: 53 бойца ВСУ сдались в плен за неделю
Минобороны России: 53 бойца ВСУ сдались в плен за неделю

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал о том, что множество бойцов ВСУ сдаются в плен в Курской области. По его словам, за последний месяц на милость ВС РФ в регионе сдались 20 украинских солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дарья Нарыкова
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