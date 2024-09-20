Минобороны России: 53 бойца ВСУ сдались в плен за неделю
За неделю в российский плен попали 53 солдата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», — рассказали в военном ведомстве.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и руководитель военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал о том, что множество бойцов армии Зеленского сдаются в плен в Курской области. По его словам, за последний месяц на милость российских военных в регионе сдались 20 служащих ВС Незалежной.
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