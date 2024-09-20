За неделю в российский плен попали 53 солдата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и руководитель военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал о том, что множество бойцов армии Зеленского сдаются в плен в Курской области. По его словам, за последний месяц на милость российских военных в регионе сдались 20 служащих ВС Незалежной.