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25 сентября, 05:59

Боец ВСУ сдался в плен с подарком после суток над трупом товарища в подвале под Курском

Адигам из «Пятнашки» рассказал о польских и латышских наёмниках ВСУ под Курском

ВСУ сосредоточили под Курском большое количество наёмников из Польши и Латвии. Об это рассказал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам со ссылкой на украинского бойца, который сдался в плен с важным подарком – картой с укрытиями ВСУ.

«Много наёмников, поляков, латышей. Забрали у него [пленного] телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил военный в беседе с ТАСС.

С его слов, во время штурмовой операции в селе Борки Суджанского района, которая длилась два дня, бойцы «Пятнашки» предлагали солдатам ВСУ сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. В качестве примера он назвал случай с украинским боевиком, который около суток сидел провёл в подвале с трупом напарника, а затем решил сдаться в плен.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли уже 12 захваченных населённых пунктов в рамках своего вторжения в Курскую область. Он также сообщил, что российские военные постоянно продвигаются вперёд небольшими шагами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
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