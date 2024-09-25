ВСУ сосредоточили под Курском большое количество наёмников из Польши и Латвии. Об это рассказал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам со ссылкой на украинского бойца, который сдался в плен с важным подарком – картой с укрытиями ВСУ.

«Много наёмников, поляков, латышей. Забрали у него [пленного] телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил военный в беседе с ТАСС.

С его слов, во время штурмовой операции в селе Борки Суджанского района, которая длилась два дня, бойцы «Пятнашки» предлагали солдатам ВСУ сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. В качестве примера он назвал случай с украинским боевиком, который около суток сидел провёл в подвале с трупом напарника, а затем решил сдаться в плен.