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Регион
25 сентября, 04:37

Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления дронами ВСУ в Курской области

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над территорией трёх российских регионов. Речь идёт о Курской, Белгородской и Брянской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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