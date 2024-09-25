Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над территорией трёх российских регионов. Речь идёт о Курской, Белгородской и Брянской областях.
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