Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.