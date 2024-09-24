Силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО сбили 13 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над территорией трёх российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo