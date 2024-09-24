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24 сентября, 04:26

Силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 13 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над территорией трёх российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА
В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

Об уничтожении беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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