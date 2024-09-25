Пленный боец ВСУ нашёл способ остановить мобилизацию на Украине
Пленный боец ВСУ: Мобилизацию на Украине сможет остановить только бунт
Остановить мобилизацию на Украине способен только бунт общества и военкоматов. С таким заявлением выступил пленный боец ВСУ, бывший военком Николай Юрченко. По его словам, насильный призыв в армию и на фронт может остановить только этот метод.
«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — заявил военный, его слова приводит ТАСС.
Боец также отметил, что многим его коллегам необходимо задуматься над своими действиями. Он добавил, что каждый мужчина на Украине может в конце концов получить боевое предписание.
Ранее на Украине заявили, что благодаря цифровизации удалось увеличить показатели мобилизации. Они выросли втрое за год. При этом данных о том, сколько мобилизовали на сегодняшний день, нет. Кстати, украинцы, которые не хотят погибать за политические интересы Запада, решили объявить ТЦК войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы тем временем продолжают искать солдат для «увлекательной» поездки на фронт.
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