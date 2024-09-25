Пленный боец ВСУ нашёл способ остановить мобилизацию на Украине

Остановить мобилизацию на Украине способен только бунт общества и военкоматов. С таким заявлением выступил пленный боец ВСУ, бывший военком Николай Юрченко. По его словам, насильный призыв в армию и на фронт может остановить только этот метод.

«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — заявил военный, его слова приводит ТАСС.