Пленный военком признался, что в ТЦК бывали случаи убийства призывников

Пленный солдат ВСУ Николай Юрченко, который раньше работал в украинском ТЦК, был отправлен на фронт за невыполнение плана по ловле «ухилянтов». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. С начала спецоперации его постоянно запугивали, что отправят на фронт при невыполнении плана по призыву.

«[Говорили, что] если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — сказал пленный.

Он добавил, что число выданных повесток напрямую зависит от числа маршрутов. Если у сотрудников запланировано три маршрута, то минимум три повестки должны быть вручены.

Помимо того, пленный рассказал, что из-за отказа от службы и попытки сопротивляться, призывники гибнут, не покидая стен учреждений. По его словам, бывали случаи, когда человека привозили вечером здоровым, а к утру уже находили бездыханное тело. Побои применялись ко всем несогласным с отправкой на линию фронта.