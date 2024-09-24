Пленный военком признался, что в ТЦК бывали случаи убийства призывников
Пленный солдат ВСУ Николай Юрченко, который раньше работал в украинском ТЦК, был отправлен на фронт за невыполнение плана по ловле «ухилянтов». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. С начала спецоперации его постоянно запугивали, что отправят на фронт при невыполнении плана по призыву.
«[Говорили, что] если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — сказал пленный.
Он добавил, что число выданных повесток напрямую зависит от числа маршрутов. Если у сотрудников запланировано три маршрута, то минимум три повестки должны быть вручены.
Помимо того, пленный рассказал, что из-за отказа от службы и попытки сопротивляться, призывники гибнут, не покидая стен учреждений. По его словам, бывали случаи, когда человека привозили вечером здоровым, а к утру уже находили бездыханное тело. Побои применялись ко всем несогласным с отправкой на линию фронта.
«Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер. Наверное, да, применяли физическую силу», — пояснил ТЦКшник.
Граждане Украины, которые не готовы ехать на смерть по указке режима объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы в это время продолжают с особой жестокостью искать «свежее мясо» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не лишают себя развлечений и благ жизни.
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