Очередной эпизод с жёсткими методами сотрудников территориального центра комплектования на Украине попал в объектив видеокамеры. Полтавские ТЦКшники поймали на улице Кременчуга мужчину и силой затащили в свой микроавтобус. Всё происходящее заснял автомобильный регистратор.

На кадрах из соцсетей видно, что прохожий отчаянно пытался отбиться от «охотников» Владимира Зеленского. Будущему штурмовику несколько раз почти удалось вырваться из рук сотрудников военкомата, но силы оказались неравны. Водитель автомобиля с регистратором в целях собственной безопасности спешно покинул переулок.