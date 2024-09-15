Трое на одного: «Охотники» Зеленского толпой напали на уклониста
Сотрудники ТЦК в Кременчуге толпой скрутили уклониста и попали на видео
Очередной эпизод с жёсткими методами сотрудников территориального центра комплектования на Украине попал в объектив видеокамеры. Полтавские ТЦКшники поймали на улице Кременчуга мужчину и силой затащили в свой микроавтобус. Всё происходящее заснял автомобильный регистратор.
На кадрах из соцсетей видно, что прохожий отчаянно пытался отбиться от «охотников» Владимира Зеленского. Будущему штурмовику несколько раз почти удалось вырваться из рук сотрудников военкомата, но силы оказались неравны. Водитель автомобиля с регистратором в целях собственной безопасности спешно покинул переулок.
Насильственная мобилизация в Кременчуге. Видео © Telegram / Х Кременчук
Не желавшие погибать за политические интересы Запада украинцы ранее объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы тем временем продолжают бесчинствовать в поисках «свежего мяса» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не стесняются хвастаться беззаботной жизнью.
Telegram / Х Кременчук