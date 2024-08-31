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31 августа, 14:33

«Щвырялся долларами и пил на брудершафт»: Закарпатский военком пустился во все тяжкие, забыв о снимающей его камере

Глава ТЦК Закарпатской области Зубатов разбросал доллары в боулинге

Глава ТЦК (военкомата) города Хуст в Закарпатской области Украины Василий Зубатов разбрасывал доллары во время отдыха в боулинге. Видео разбрасывающего американские купюры главы ТЦК опубликовало издание «Закарпатье 24».

Глава ТЦК (военкомата) города Хуст на Украине Василий Зубатов разбросал доллары в боулинге. Видео © Telegram / Закарпаття 24 | НОВИНИ

На опубликованных кадрах видно, как Зубатов выпивает на брудершафт с приятелем, делает селфи, радустно танцует после броска, а после зачем-то переставляет мебель. В конце концов глава ТЦК города Хуст начинает разбрасывать купюры.

Издание пишет, что Зубатова подозревают в причастности к изготовлению фиктивных медицинских документов призывникам для их уклонения от мобилизации на Украине.

Что делаете, сволочи! "Боевые" бабушки выгнали сотрудников ТЦК с одесского рынка
Что делаете, сволочи! "Боевые" бабушки выгнали сотрудников ТЦК с одесского рынка

А ранее Life.ru писал, что одесские сотрудники военкоматов похитили инвалида со слабоумием и вручили ему повестку. Несчастного мужчину продержали в ТЦК четыре дня и заставили подписать кучу бумаг.

Обложка ©

Telegram / Закарпаття 24 | НОВИНИ

Дарья Нарыкова
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