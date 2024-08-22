Одесские военкомы похитили инвалида со слабоумием и вручили ему повестку Депутат Рады Дмитрук: В Одессе военкомы признали инвалида годным к службе в ВСУ 22 августа, 17:35 Бойцы ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Одессе работники военкомата схватили на улице мужчину и признали его годным для службы в рядах ВСУ, несмотря на наличие у него инвалидности из-за слабоумия. Об этом рассказал в телеграм-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

В Одессе призвали в ВСУ инвалида. Видео © Telegram / Артём Дмитрук

«Получил информацию, что в понедельник преступники из ОПГ «ТЦК» (военкоматы на Украине, — прим. Life.ru) похитили на улице в Одессе мужчину со второй группой инвалидности. И... признали его годным к службе в ВСУ», — возмутился нардеп.

Он добавил, что несчастного украинца продержали в застенках военкомата четыре дня, заставили подписать кучу бумаг, после чего отправили с повесткой домой и потребовали явиться на сборы 2 сентября. По словам Дмитрука, задержанный мужчина воспитывался в детдоме, у него есть подтверждённый диагноз о заболевании. Более того, он не умеет читать и писать. Депутат уверен, что «бандиты в форме» не могли этого не заметить.

Ранее пленный боец ВСУ Николай Хавтура рассказал, что страдает эпилепсией и имеет подтверждающие болезнь документы. Однако в украинском военкомате у него вырвали бумаги из рук, выбросили и сказали, что он всё равно пойдёт служить. Так мужчина стал солдатом 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ. Украинец признался, что сейчас в стране на службу «гребут» вех подряд, даже инвалидов.

Авторы Татьяна Миссуми