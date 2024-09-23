Минобороны Украины отчиталось о трёхкратном росте мобилизации
Умеров: Показатели мобилизации на Украине за год увеличились втрое
Показатели мобилизации на Украине за год увеличились втрое, рассказал глава Минобороны страны Рустем Умеров. По его словам, такому росту во многом поспособствовала цифровизация.
«За последний год мы в три раза увеличили показатели мобилизации. Следующий шаг — реформа ТЦК (территориальных центров комплектования, то есть военкоматы. — Прим. Life.ru)», — написал Умеров в авторской колонке на украинской версии сайта Forbes.
А вот сколько всего человек мобилизованы в ряды ВСУ на сегодняшний день, министр уточнять не стал.
К слову, украинцы, которые не хотят погибать за политические интересы Запада, ранее объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы тем временем продолжают бесчинствовать в поисках «свежего мяса» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не стесняются хвастаться беззаботной жизнью.
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