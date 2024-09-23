Минобороны Украины отчиталось о трёхкратном росте мобилизации

Показатели мобилизации на Украине за год увеличились втрое, рассказал глава Минобороны страны Рустем Умеров. По его словам, такому росту во многом поспособствовала цифровизация.

«За последний год мы в три раза увеличили показатели мобилизации. Следующий шаг — реформа ТЦК (территориальных центров комплектования, то есть военкоматы. — Прим. Life.ru)», — написал Умеров в авторской колонке на украинской версии сайта Forbes.