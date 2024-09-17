На украинских заводах закончились сотрудники из-за мобилизации

Мобилизация критически сократила число сотрудников на украинских предприятиях. Об этом рассказал генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков в беседе с Forbes Ukraine.

«С начала войны было мобилизовано девять тысяч наших сотрудников, это 16% персонала. У нас как у стратегического предприятия есть бронь на 50% сотрудников. Но она не исправила ситуацию», — жалуется гендиректор.

Найти замену мобилизованным специалистам практически невозможно, так как обучение одного человека занимает несколько лет, отмечает Рыженков.

Гендиректор «Метинвеста» добавил, что бронирование специалистов по уровню зарплаты лишь усугубляет ситуацию, при это ничего не даёт производству. Большинство важных сотрудников в стране зарабатывают меньше, чем «порог экономического бронирования».